الإمارات ترسل شحنات نادرة من النفط إلى أوروبا

بدأت الإمارات بإرسال شحنات نادرة من النفط إلى أوروبا، بعدما بدأ المشترون في تجاهل واردات النفط الروسي.

وكشفت وكالة بلومبرغ أن شحنة تبلغ نحو مليون برميل من ​النفط​ ​الإماراتي، في طريقها للوصول إلى ميناء أوروبي.

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وكان قد تم تسليم آخر شحنة من النفط الإماراتي إلى أوروبا في مايو عام 2020، وذلك عندما تأثرت أسواق النفط بأزمة كورونا.

وتعمل دول الاتحاد الأوروبي على الوصول إلى توافق حيال حظر النفط الروسي على أعقاب غزو أوكرانيا، لكن من بين الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، تعد المجر أشد المنتقدين للحظر المخطط فرضه على النفط الروسي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن الاتحاد الأوروبي سيوافق على الأرجح على حظر واردات النفط الروسي "في غضون أيام"، مضيفا أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.