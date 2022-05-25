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الكويت تبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول نهاية العام

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نفط الكويت مناسبة
منشأة طاقة في الكويت (أرشيفية)
نفط وغاز

الكويت تبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول نهاية العام

"ميد" كانت قدرت ميزانية المشروع بنحو 120 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة النفط الكويتية، اليوم الأربعاء، إن الكويت ستبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول نهاية العام الجاري.

وأضافت في تغريدة على تويتر: "يقع المركز بمدينة الأحمدي ويشمل 28 مختبراً. ومن الحلول التكنولوجية التي سيوفرها إنتاج وتكرير النفط الثقيل، وإنماء وإنتاج الغاز غير المصاحب، وتحسين طرق الإنتاج وتعزيز الإمكانات التكريرية على المستويين المحلي والعالمي".

وكانت مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد)، قد قالت في العام 2016، إن المشروع توقف لأسباب لها علاقة بالميزانية التي قدرت أنها بنحو 120 مليون دولار، وفق ما نقلته "رويترز".

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