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إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع 8% في الربع الأول

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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
نفط وغاز

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع 8% في الربع الأول

الإنتاج الروسي أخذ مساراً نحو التعافي بحلول منتصف مايو

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الحكومية الروسية (روستات) اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ومكثفات الغاز ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى 135.1 مليون طن، أو حوالي 11 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وقالت الهيئة إن الإنتاج في مارس/آذار وحده بلغ 46.4 مليون طن.

وقررت روسيا عدم نشر بعض الإحصاءات الحيوية، بما في ذلك بيانات إنتاج النفط، على أساس منتظم في أعقاب بداية ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وفق رويترز.

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وبحسب بيانات من مصادر ثانوية راجعتها مجموعة أوبك+، بلغ إنتاج النفط الروسي 9.16 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان، بانخفاض حوالي 860 ألف برميل يوميا من مارس/آذار، وأقل بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا عن إنتاج السعودية حليفتها في أوبك+.

واتخذ الإنتاج مسارا نحو التعافي بحلول منتصف مايو/أيار مع صعوده حوالي 1.7% على أساس شهري.

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