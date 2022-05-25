إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع 8% في الربع الأول

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الحكومية الروسية (روستات) اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ومكثفات الغاز ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى 135.1 مليون طن، أو حوالي 11 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وقالت الهيئة إن الإنتاج في مارس/آذار وحده بلغ 46.4 مليون طن.

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وقررت روسيا عدم نشر بعض الإحصاءات الحيوية، بما في ذلك بيانات إنتاج النفط، على أساس منتظم في أعقاب بداية ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وفق رويترز.

وبحسب بيانات من مصادر ثانوية راجعتها مجموعة أوبك+، بلغ إنتاج النفط الروسي 9.16 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان، بانخفاض حوالي 860 ألف برميل يوميا من مارس/آذار، وأقل بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا عن إنتاج السعودية حليفتها في أوبك+.

واتخذ الإنتاج مسارا نحو التعافي بحلول منتصف مايو/أيار مع صعوده حوالي 1.7% على أساس شهري.