مسؤول حكومي: الهند ستواصل شراء النفط الروسي "الرخيص"
متوسط السعر الذي تشتري به الهند للخام يزيد على 100 دولار للبرميل
قال مسؤول حكومي بارز، اليوم الأربعاء، إن الهند ستواصل شراء "نفط رخيص" من روسيا، لكنها لم تتفق بشكل نهائي على شروط الخصم.
وأضاف المسؤول أن متوسط السعر الذي يشتري به ثالث أكبر مستورد للخام في العالم يزيد على 100 دولار للبرميل.
أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، أن شركات تكرير النفط في الهند رفعت طاقتها الإنتاجية في أبريل/ نيسان بنسبة 8.5% على أساس سنوي مع قيامها بزيادة مشترياتها من الخام الروسي.
وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير الهندية للخام بلغ 5.27 مليون برميل يوميا في أبريل 2022.
وقال محلل في رفينيتيف، إحسان الحق: "شركات التكرير تشتري نفطا روسيا رخيصا بأكبر قدر ممكن ثم تصدر الديزل بأسعار مرتفعة، خصوصا إلى أوروبا حيث قفزت الأسعار إلى مستويات فلكية"، حسب رويترز.
وقفزت مشتريات الهند من النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا في وقت دفعت فيه عقوبات غربية مستوردين كثيرين للخام إلى تحاشي التجارة مع موسكو.
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