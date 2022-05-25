نفط وغاز
مصادر: بيانات معهد البترول تظهر ارتفاع مخزونات النفط الأميركية
مخزون الوقود تراجع
قالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي الثلاثاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، لكن مخزون الوقود تراجع.
وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام زادت بمقدار 567 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 مايو/أيار في حين هبط مخزون البنزين بواقع 4.2 مليون برميل.
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وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفاضا قدره 949 ألف برميل.
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