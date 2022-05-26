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العراق يخطط لرفع إنتاج حقل الرميلة إلى 1.7 مليون برميل يومياً

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وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
اقتصاد العراق

العراق يخطط لرفع إنتاج حقل الرميلة إلى 1.7 مليون برميل يومياً

خلال لقاء بين وزير النفط العراقي والرئيس التنفيذي لشركة BP

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن مباحثات لرفع إنتاج حقل الرميلة إلى 1.7 مليون برميل يومياً.

وقالت الوزارة إن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل التقى في العاصمة البريطانية لندن الرئيس التنفيذي لشركة BP برنارد لوني".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة آليات دعم خطط وبرامج التطوير لحقل الرميلة النفطي في جنوب العراق، وصولاً لتحقيق هدف إنتاج الذروة البالغة 1.7 مليون برميل يومياً"، نقلاً عن كالة الأنباء العراقية "واع".

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وأوضحت أنه "تم بحث برامج المساعدة والدعم الذي يقدمه عملاق الطاقة في العالم لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الرميلة النفطي، وبما يسهم بتوفير الكميات المتاحة من الغاز المستثمر لدعم قطاع الطاقة في العراق، فضلاً عن تعظيم العائد الوطني، إضافة إلى تحقيق متطلبات الحفاظ على البيئة والصحة العامة، كما تم مناقشة فرص التعاون في مجال الطاقة النظيفة".

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