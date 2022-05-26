بوتين يطمئن إيطاليا: لن نقطع عنكم الغاز

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراغي، بأن روسيا تعتزم مواصلة إمداد إيطاليا بالغاز.

وناقش كل من بوتين ودراغي في مكالمة هاتفية، الوضع في أوكرانيا وأزمة الغذاء والتداعيات على البلدان الفقيرة، وفق ما نقلته "رويترز" عن بيان للكرملين.

مادة اعلانية

وقالت وكالة "تاس" إن بوتين أبلغ دراغي بأن روسيا مستعدة للمساهمة في حل أزمة الغذاء، إذا رُفعت العقوبات المفروضة عليها.