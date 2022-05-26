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بوتين يطمئن إيطاليا: لن نقطع عنكم الغاز

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين يطمئن إيطاليا: لن نقطع عنكم الغاز

أكد أن روسيا مستعدة للمساهمة في حل أزمة الغذاء، إذا رفعت العقوبات المفروضة عليها

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراغي، بأن روسيا تعتزم مواصلة إمداد إيطاليا بالغاز.

وناقش كل من بوتين ودراغي في مكالمة هاتفية، الوضع في أوكرانيا وأزمة الغذاء والتداعيات على البلدان الفقيرة، وفق ما نقلته "رويترز" عن بيان للكرملين.

وقالت وكالة "تاس" إن بوتين أبلغ دراغي بأن روسيا مستعدة للمساهمة في حل أزمة الغذاء، إذا رُفعت العقوبات المفروضة عليها.

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