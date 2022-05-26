تانكر تراكرز: سفينتان تحاولان تبادل نفط روسي في المحيط الأطلسي

أفاد موقع تانكر تراكرز، المتخصص في تتبع السفن، بمراقبة سفينتين تحاولان تبادل نقل نفط روسي في المحيط الأطلسي، واصفاً التطور بـ"المقلق".

دفعت العقوبات المفروضة على موسكو تجار النفط إلى إيجاد طرق جديدة لتصدير النفط الروسي، عبر تهريب شحنات من سفينة إلى أخرى، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "رويترز"، وأكدته بيانات رفينيتيف آيكون.

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ولا يزال تداول النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية قانونياً في الوقت الحالي، حيث لم يتفق الاتحاد الأوروبي تماماً على حظر مقترح، لكن العقوبات المصرفية وغيرها من العقوبات المالية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، زادت من صعوبة الاتجار به.