.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تانكر تراكرز: سفينتان تحاولان تبادل نفط روسي في المحيط الأطلسي

  • الخط
ناقلة نفط روسية (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط روسية (أرشيفية - رويترز)
نفط وغاز

تانكر تراكرز: سفينتان تحاولان تبادل نفط روسي في المحيط الأطلسي

طرق جديدة لتصدير النفط الروسي عبر تهريب الشحنات من سفينة إلى أخرى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد موقع تانكر تراكرز، المتخصص في تتبع السفن، بمراقبة سفينتين تحاولان تبادل نقل نفط روسي في المحيط الأطلسي، واصفاً التطور بـ"المقلق".

دفعت العقوبات المفروضة على موسكو تجار النفط إلى إيجاد طرق جديدة لتصدير النفط الروسي، عبر تهريب شحنات من سفينة إلى أخرى، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "رويترز"، وأكدته بيانات رفينيتيف آيكون.

ولا يزال تداول النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية قانونياً في الوقت الحالي، حيث لم يتفق الاتحاد الأوروبي تماماً على حظر مقترح، لكن العقوبات المصرفية وغيرها من العقوبات المالية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، زادت من صعوبة الاتجار به.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عشرات الملايين من سكان الأرض على حافة المجاعة.. ما السبب؟ عشرات الملايين من سكان الأرض على حافة المجاعة.. ما السبب؟
اكتشف المزيد