روسيا تتوقع تراجع إنتاج النفط بنحو 8.4% هذا العام

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، تراجع إنتاج البلاد النفطي إلى ما بين480 و500 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في 2021.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله للصحافيين في طهران إن التوقعات قابلة للتغيير تبعا للوضع.

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وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط هذا العام سينخفض بنسبة 9.3% إلى 475.3 مليون طن، نقلاً عن رويترز.

وقال نوفاك للصحافيين حسبما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية "أعتقد أن الانكماش سيكون أقل بكثير. كان هناك شهر واحد فقط زاد الانكماش فيه عن مليون برميل يوميا ولم يعد الأمر كذلك الآن. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش في المستقبل".