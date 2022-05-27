ألمانيا: نتفاوض مع دول عدة لتعويض إمدادات الغاز الروسي مستقبلاً

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الجمعة، إن بلاده، تتفاوض مع دول عدة لتعويض إمدادات الغاز الروسي مستقبلا.

وكان هابيك، أكد في وقت سابق أن ألمانيا، ستكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الذي ما زالت تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها، على المدى الطويل، إذا لزم الأمر.

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وتعد ألمانيا أكبر مشترٍ للغاز الروسي.

إلى ذلك، قال هابيك، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال بإمكانه إبرام اتفاق بشأن حظر نفطي على روسيا في الأيام المقبلة، أو البحث عن "أدوات أخرى" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.