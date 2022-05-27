.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركات أوروبية تشتري النفط الروسي بأسعار زهيدة.. وتبيعه في الأسواق 

  • الخط
نفط روسيا (تعبيرية)
النفط الروسي (تعبيرية)
نفط وغاز

شركات أوروبية تشتري النفط الروسي بأسعار زهيدة.. وتبيعه في الأسواق

وول ستريت جورنال: تحت غطاء عقود طويلة الأجل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن شركات أوروبية صغيرة تشتري النفط الروسي بأسعار زهيدة تحت غطاء عقود طويلة الأجل، وتبيعه في الأسواق.

وقالت الصحيفة إن تلك الشركات تستغل ثغرات في العقوبات وتشتري النفط الروسي.

يأتي ذلك في وقت لايزال الاتحاد الأوروبي يتجادل فيه مع المجر بشأن خطط لحظر واردات النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، بعد أن غزت أوكرانيا.

أسعار النفط عند أعلى مستوى في شهرين.. وبرنت يقترب مجدداً من 120 دولاراً طاقة أسعار النفط أسعار النفط عند أعلى مستوى في شهرين.. وبرنت يقترب مجدداً من 120 دولاراً

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قال الثلاثء الماضي، إن دول الاتحاد ستوافق على الأرجح على حظر النفط الروسي "في غضون أيام".

لكن هابيك، حذر في مقابلة مع محطة "زد دي إف" التلفزيونية قبل يوم، من أن حظرا لن يضعف بشكل تلقائي الكرملين لأن الأسعار المرتفعة تمكنه من جني المزيد من الإيرادات، بينما يبيع أحجاما أقل من النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يختار شباب لبنان ركوب قوارب الموت؟ لماذا يختار شباب لبنان ركوب قوارب الموت؟
اكتشف المزيد