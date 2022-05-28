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رغم العقوبات.. روسيا تتوقع عائدات إضافية من الطاقة بـ14 مليار دولار

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خط أنابيب روسي لنقل الغاز
نفط وغاز

رغم العقوبات.. روسيا تتوقع عائدات إضافية من الطاقة بـ14 مليار دولار

وزير المالية: جزء من المكاسب الاستثنائية لقطاع الطاقة سيُنفق على العملية العسكرية في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن بلاده تتوقع تحقيق تريليون روبل إضافي من عائدات النفط والغاز هذا العام، مضيفا أن جزءا من المكاسب الاستثنائية سيُنفق على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال الوزير في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي: "نتوقع أن نحقّق ما يصل إلى تريليون روبل (14.4 مليار دولار) من عائدات النفط والغاز الإضافية، وفق التوقعات التي وضعناها مع وزارة التنمية الاقتصادية".

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تخطط لإنفاق الإيرادات الإضافية هذا العام بدلاً من ادخارها، وفق وكالة فرانس برس.

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وأكد الوزير الروسي أن الأموال ستنفق على "مدفوعات إضافية" لأصحاب المعاشات التقاعدية والعائلات التي لديها أطفال و"العملية الخاصة" في أوكرانيا، في إشارة إلى هجوم موسكو في الدولة الموالية للغرب. وشدد على أن "هناك موارد لذلك".

وفرض الغرب حزم عقوبات غير مسبوقة على روسيا لإرسالها قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، لكنها لم تطل إمدادات النفط والغاز الروسية.

وقلّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا من تأثير العقوبات، قائلاً إن "تصرفات أوروبا الفوضوية" أدت إلى زيادة عائدات روسيا من النفط والغاز.

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