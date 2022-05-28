نفط وغاز
غازبروم الروسية تواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
بمقدار 43.96 مليون متر مكعب
قالت شركة غازبروم الروسية لإنتاج الغاز، اليوم السبت، إن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودجا بلغت 43.96 مليون متر مكعب بزيادة طفيفة عن 43.6 مليون متر مكعب، أمس الجمعة.
وأضافت غازبروم أن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي سوخرانوفكا، وفق رويترز.
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يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع آخر مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لروسيا، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب المرسوم يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.
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