أسعار البنزين تسجل رقماً قياسياً جديداً في أميركا قبل موسم القيادة

قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد آخر، في أحدث ضربة لسائقي السيارات قبيل موسم القيادة الصيفي.

بلغ متوسط ​​أسعار التجزئة في الولايات المتحدة 4.619 دولار للغالون الواحد اليوم الاثنين، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمعية السيارات الأميركية. ويعد ذلك ارتفاعاً من 4.178 دولار للغالون قبل شهر، وهو أعلى بنسبة 52٪ تقريبًا من العام السابق.

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تعهد الرئيس جو بايدن ببذل كل ما في وسعه لكبح ارتفاع أسعار البنزين والديزل التي سجلت أرقامًا قياسية، بما في ذلك سحب ملايين البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. لكن، استمرت التكاليف في الارتفاع، ما أضاف مزيدًا من الأعباء على السائقين.

كما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين في بورصة Nymex في التداول صباح اليوم الاثنين، لتصل إلى 403.33 سنتًا للغالون، فيما سيكون رقمًا قياسيًا آخر إذا استقرت الأسعار عند هذا المستوى. وصعدت أيضًا مؤشرات خام برنت وغرب تكساس الوسيط، مدعومة بتخفيف الصين لقيود الإغلاق واقتراح الاتحاد الأوروبي بحظر الواردات الروسية.

وقفز خام برنت قرب 120 دولارا للبرميل، مع إعلان بكين تخفيف قيود الإغلاق في المدن الصينية الرئيسية والسيطرة على تفشي فيروس كورونا، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 115.67 دولار للبرميل لتواصل المكاسب التي تم تحقيقها الأسبوع الماضي.