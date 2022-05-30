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أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى منذ شهرين.. برنت عند 120.5 دولار للبرميل

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ارتفاع أسعار النفط مجددا.. خطوة مفاجئة من أوكرانيا
العقود الآجلة لخام غرب تكساس قفزت إلى 116.10 دولار للبرميل
أسعار النفط

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى منذ شهرين.. برنت عند 120.5 دولار للبرميل

وسط مفاوضات لحظر الخام الروسي

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين، اليوم الاثنين، في وقت تنتظر الأسواق معرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو أكثر من دولار إلى 120.5 دولار للبرميل، فيما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا إلى 116.10 دولار للبرميل لتواصل مكاسب قوية تم تحقيقها الأسبوع الماضي.

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وكان مسؤولون قالوا، إن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي أمس الأحد، لكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب قبل القمة التي ستعقد في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وإذا تم الاتفاق على ذلك، فسيتم السماح للمجر وسلوفاكيا والتشيك بمواصلة تلقي النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا لبعض الوقت حتى يتم ترتيب إمدادات بديلة.

ومن المتوقع أن ترفض "أوبك بلس"، دعوات غربية للإسراع بزيادة الإنتاج عندما يجتمعون الخميس المقبل.

وكانت ستة مصادر في "أوبك بلس" قالت أن المنظمة ستلتزم بخطتها لإضافة 432 ألف برميل يوميا في يوليو.

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