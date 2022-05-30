نفط وغاز
إسرائيل تأمل توقيع مذكرة تفاهم قريبا بشأن صادرات الغاز إلى أوروبا
تم تشكيل فريق عمل إسرائيلي مصري أوروبي
قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية إنه تم تشكيل فريق عمل إسرائيلي مصري أوروبي لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وتأمل المسؤولة الإسرائيلية في توقيع مذكرة تفاهم قريبا بشأن صادرات الغاز إلى أوروبا.
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