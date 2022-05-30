إسرائيل تأمل توقيع مذكرة تفاهم قريبا بشأن صادرات الغاز إلى أوروبا

قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية إنه تم تشكيل فريق عمل إسرائيلي مصري أوروبي لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتأمل المسؤولة الإسرائيلية في توقيع مذكرة تفاهم قريبا بشأن صادرات الغاز إلى أوروبا.

