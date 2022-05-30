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إسرائيل تأمل توقيع مذكرة تفاهم قريبا بشأن صادرات الغاز إلى أوروبا

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حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط (رويترز)
حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط (رويترز)
نفط وغاز

إسرائيل تأمل توقيع مذكرة تفاهم قريبا بشأن صادرات الغاز إلى أوروبا

تم تشكيل فريق عمل إسرائيلي مصري أوروبي

دبي - رويترز

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قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية إنه تم تشكيل فريق عمل إسرائيلي مصري أوروبي لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتأمل المسؤولة الإسرائيلية في توقيع مذكرة تفاهم قريبا بشأن صادرات الغاز إلى أوروبا.

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