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روسيا تستأنف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب تحت البحر

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منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
نفط وغاز

روسيا تستأنف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب تحت البحر

بعد استكمال الصيانة

دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، اليوم الاثنين، أن شركة غازبروم الروسية استأنفت شحن الغاز الطبيعي إلى تركيا، بعد استكمال الصيانة المقررة لخط أنابيب الغاز تحت البحر "بلو ستريم".

من ناحية أخرى، قالت شركة غازبروم اليوم، إن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا مروراً بأوكرانيا عبر نقطة دخول "سودجا" بلغت 44.6 مليون متر مكعب، ارتفاعا من 44.1 مليون متر مكعب يوم الأحد.

وأشارت غازبروم إلى أن أوكرانيا رفضت طلبا لتزويد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي "سوخرانوفكا"، وفق ما نقلته "رويترز".

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