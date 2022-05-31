استطلاع: متوسط سعر خام برنت سيسجل 102 دولار في 2022

أظهر استطلاع لوكالة رويترز أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا سترسم مسار أسواق النفط في الأشهر المقبلة وسط تزايد الضغوط على إمدادات النفط العالمية مع الحظر الأوروبي الأخير على النفط الروسي.

وبحسب الاستطلاع الذي شمل 33 اقتصاديا سيبلغ متوسط سعر خام برنت 102 دولار للبرميل في 2022 في حين سيبلغ 107 دولارات في الربع الثاني.

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أما بالنسبة لخام غرب تكساس فمن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 98 دولارا للبرميل هذا العام.

وتمثل كل هذه التوقعات زيادة عن التوقعات السابقة في أبريل.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا في وقت متأخر من أمس الاثنين، إلى اتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام.

في المقابل، أغرى الخام الروسي الرخيص دول آسيا الأكثر استهلاكاً للطاقة كالصين والهند، اللتين أقبلتا بشدة على صفقات النفط الروسي الأقل تكلفة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في إشارة إلى إمدادات النفط الروسية: "بعد انخفاض الإمدادات بنحو مليون برميل في اليوم خلال أبريل، يمكن أن تتوسع الخسائر إلى حوالي 3 ملايين برميل في اليوم خلال النصف الثاني من العام".