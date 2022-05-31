الدنمارك: لن نواجه صدمة فورية إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي
أكدت أن لديها خطة طوارئ في حال حدوث نقص
قالت وكالة الطاقة الدنماركية، أمس الاثنين، إن قطع إمدادات الغاز الروسي إلى الدنمارك لن يكون له أي تأثير فوري على الإمدادات في البلد الاسكندنافي.
وجاءت تعليقات الوكالة بعد وقت قصير من تحذير شركة الطاقة الدنماركية "أورستد" من أن عملاق الغاز الروسي "غازبروم" قد يوقف الإمدادات.
وأكدت الوكالة أن لديها خطة طوارئ في حال حدوث نقص في الغاز.
وكانت شركة طاقة رئيسية في هولندا، قالت في وقت سابق أمس، إن روسيا أوقفت ضخ الغاز إليها.
وأعلنت "غازبروم"، الاثنين، تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى هولندا من 31 مايو بعد رفضها الموافقة على مطالب موسكو للدفع بالروبل.
وقالت ذراع التصدير في غازبروم إنها ستوقف الإمدادات إلى شركة جاس تيرا، التي تشتري وتتاجر في الغاز بالنيابة عن الحكومة الهولندية.
-
فون دير لاين: زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون "من حيث المبدأ" على حظر النفط الروسيالقادة اتفقوا على منع سبيربنك من الوصول إلى نظام سويفت طاقة
-
الاتحاد الأوروبي يخصص 9 مليارات يورو لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها من السيولةعلى شكل "قروض طويلة الأجل" بأسعار فائدة ميسرة اقتصاد
-
"سويفل" تخطط للتخلص من ثلث الوظائف.. لهذا السبب!التخفيض ستؤثر على 400 شخص قصص اقتصادية