الدنمارك: لن نواجه صدمة فورية إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي

قالت وكالة الطاقة الدنماركية، أمس الاثنين، إن قطع إمدادات الغاز الروسي إلى الدنمارك لن يكون له أي تأثير فوري على الإمدادات في البلد الاسكندنافي.

وجاءت تعليقات الوكالة بعد وقت قصير من تحذير شركة الطاقة الدنماركية "أورستد" من أن عملاق الغاز الروسي "غازبروم" قد يوقف الإمدادات.

مادة اعلانية

وأكدت الوكالة أن لديها خطة طوارئ في حال حدوث نقص في الغاز.

وكانت شركة طاقة رئيسية في هولندا، قالت في وقت سابق أمس، إن روسيا أوقفت ضخ الغاز إليها.

وأعلنت "غازبروم"، الاثنين، تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى هولندا من 31 مايو بعد رفضها الموافقة على مطالب موسكو للدفع بالروبل.

وقالت ذراع التصدير في غازبروم إنها ستوقف الإمدادات إلى شركة جاس تيرا، التي تشتري وتتاجر في الغاز بالنيابة عن الحكومة الهولندية.