النمسا: حظر الغاز لن يطرح ضمن عقوبات مقبلة ضد روسيا

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لن يناقش فرض حظر على الغاز في إطار الجولة المقبلة من العقوبات ضد روسيا لشنها حربا على أوكرانيا.

وصرح للصحافيين في اليوم الثاني من محادثات قمة في بروكسل لزعماء الاتحاد الأوروبي الـ27، قائلاً: "لن يكون حظر الغاز موضوعا".

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وأضاف بعد أن اتفق الزعماء على قطع معظم واردات النفط الروسية عن الكتلة: "النفط الروسي أسهل بكثير للتعويض.. الغاز مختلف تماما ولهذا السبب لن يكون حظر الغاز ضمن حزمة العقوبات المقبلة".

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الاثنين، إلى اتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام.