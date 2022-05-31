.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النمسا: حظر الغاز لن يطرح ضمن عقوبات مقبلة ضد روسيا

  • الخط
A view shows gas wells at Bovanenkovo gas field owned by Gazprom on the Arctic Yamal peninsula, Russia. (Reuters)
منشأة روسية للغاز (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

النمسا: حظر الغاز لن يطرح ضمن عقوبات مقبلة ضد روسيا

نيهامر: تعويض النفط الروسي أسهل بكثير

بروكسل - رويترز، العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لن يناقش فرض حظر على الغاز في إطار الجولة المقبلة من العقوبات ضد روسيا لشنها حربا على أوكرانيا.

وصرح للصحافيين في اليوم الثاني من محادثات قمة في بروكسل لزعماء الاتحاد الأوروبي الـ27، قائلاً: "لن يكون حظر الغاز موضوعا".

وأضاف بعد أن اتفق الزعماء على قطع معظم واردات النفط الروسية عن الكتلة: "النفط الروسي أسهل بكثير للتعويض.. الغاز مختلف تماما ولهذا السبب لن يكون حظر الغاز ضمن حزمة العقوبات المقبلة".

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الاثنين، إلى اتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مبادرة لتخليد ضحايا حرب أوكرانيا مبادرة لتخليد ضحايا حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد