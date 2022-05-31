إنتاج النفط الأميركي يرتفع في مارس إلى 11.655 مليون برميل

أعلنت إدارة معلومات الطاقة في أميركا ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 3.319 مليون برميل في مارس، مقابل 3.309 مليون برميل في فبراير.

وأضافت أن إنتاج النفط الأميركي ارتفع 349 ألف برميل في مارس/آذار إلى 11.655 مليون برميل.

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وفي سياق متصل قفزت أسعار النفط مجددا اليوم الثلاثاء، بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الاثنين إلى اتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين إلى 124.07 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 9 مارس. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 3 دولارات إلى 118.52 دولار للبرميل، مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي.

وينهي الاتفاق الأوروبي حالة الجمود، بعد أن أوقفت المجر المحادثات في البداية، إذ تعد المجر مستخدما رئيسيا للنفط الروسي.