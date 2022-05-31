غازبروم الروسية: قطع إمدادات الغاز إلى الدنمارك غدا
أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها ستقطع إمدادات الغاز إلى الدنمارك بدءا من الغد الأربعاء.
وأكدت شركة أورستد الدنمركية أن غازبروم الروسية أبلغتها بأن إمدادات الغاز ستتوقف من أول يونيو.
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الاثنين إلى اتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين إلى 124.07 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 9 مارس. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 3 دولارات إلى 118.52 دولار للبرميل، مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي.
وينهي الاتفاق الأوروبي حالة الجمود بعد أن أوقفت المجر المحادثات في البداية، إذ تعد المجر مستخدما رئيسيا للنفط الروسي.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الخطوة ستشمل على الفور 75% من واردات النفط الروسية.
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