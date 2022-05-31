فون دير لاين: زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون "من حيث المبدأ" على حظر النفط الروسي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت مبكر من صباح، اليوم الثلاثاء، إن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق "من حيث المبدأ" بشأن حظر واردات النفط من روسيا.

وأضافت فون دير لاين للصحافيين بعد اليوم الأول من قمة للاتحاد في بروكسل: "أنا سعيدة للغاية لأن الزعماء تمكنوا من الاتفاق من حيث المبدأ على حزمة العقوبات السادسة".

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وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "من المتوقع أن يكون المجلس الآن قادرا على وضع اللمسات النهائية على حظر ما يقرب من 90% من جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.. هذه خطوة مهمة إلى الأمام، وسنعود قريبا إلى موضوع الـ10% المتبقية التي تُنقل عبر خطوط الأنابيب".

وكان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، قال أمس الاثنين، إن زعماء الاتحاد وافقوا على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.

وكتب ميشيل على تويتر: "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".

وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.