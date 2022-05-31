مسح: زيادة إنتاج أوبك من النفط في مايو عن المستهدف

خلص مسح أجرته رويترز إلى أن زيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مايو/أيار تجاوزت الزيادة المقررة بموجب اتفاق بين الدول الأعضاء وحلفاء آخرين وذلك للمرة الأولى منذ فبراير/شباط، حيث اقترنت زيادة في المعروض السعودي والعراقي مع انتعاش جزئي في نيجيريا.

وتوصل المسح إلى أن الدول العشر الأعضاء في (أوبك) التي يشملها الاتفاق ضخت 24.73 مليون برميل يوميا في مايو/أيار، بزيادة قدرها 280 ألف برميل يوميا عن أبريل/نيسان، وفي تجاوز للزيادة البالغة 274 ألف برميل يوميا التي نص عليها الاتفاق.

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وتخفف أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، تخفيضات الإنتاج التي تعود لعام 2020 مع تعافي الطلب من تبعات الجائحة.

وتجتمع أوبك+ يوم الخميس ومن المتوقع أن تؤكد زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مندوب في أوبك+ عن اجتماع الخميس "تأكيد الخطة مرجح لأنه لا يوجد سبب لعدم القيام بذلك".

وأكد مسؤولون في أوبك بلس أن التحالف سيلتزم على الأرجح بخططه الحالية لإنتاج النفط في اجتماعه هذا الأسبوع, بحسب وكالة بلومبرغ، وذلك على الرغم من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وقال المسؤولون إن الإمدادات العالمية ومستويات الطلب ما زالت مستقرة، مؤكدين عدم وجود اضطرابات حادة حتى الآن متعلقة بالصادرات الروسية.

هذا يعني أن أوبك بلس ستزيد الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يوميا.