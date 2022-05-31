نفط العراق تحت الرادار الأوروبي.. مباحثات مع فرنسا بعد حظر الخام الروسي

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم الثلاثاء، عن رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، قوله إنه بحث مع الجانب الفرنسي إمكانية تزويد السوق الأوروبية بالنفط العراقي.

وأضافت رئيس "سومو" أن بلاده ملتزمة بقرارات أوبك.

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وتمضي دول الاتحاد الأوروبي في سعيها لتنويع إمداداتها من الطاقة بعيداً عن روسيا بعد غزو الأخيرة لأوكرانيا، وقد حصل توافق صعب داخل البيت الأوروبي أمس الاثنين، حول حظر 90% من واردات النفط الروسية بنهاية العام، ضمن حزمة سادسة من العقوبات الموجهة ضد موسكو.

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو، التي يحل أجلها اليوم الثلاثاء، إلى 123.98 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 9 مارس.