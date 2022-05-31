نفط وغاز
وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أزمة الطاقة "أكبر بكثير" من صدمة النفط في السبعينيات
بيرول: أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف
قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لموقع شبيغل الإخباري الألماني، إن أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف بسبب الشح في أسواق النفط.
ونُقل عن بيرول قوله: "عندما يبدأ موسم العطلات الرئيسي في أوروبا والولايات المتحدة، سيرتفع الطلب على الوقود. وعندها يمكن أن نشهد نقصا: على سبيل المثال في الديزل أو البنزين أو الكيروسين، خاصة في أوروبا".
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كما حذر بيرول وفقا للتقرير، من أن أزمة الطاقة الحالية "أكبر بكثير" من صدمات النفط في السبعينيات، وأنها ستدوم أيضا لفترة أطول.
وقال: "في ذاك الوقت كان الأمر يتعلق فقط بالنفط.. الآن لدينا أزمة نفط وغاز وأزمة كهرباء في آن واحد".
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