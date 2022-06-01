أوبك: قطاع الطاقة بحاجة إلى 11.8 تريليون دولار استثمارات حتى عام 2045

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، حاجة قطاع الطاقة إلى استثمارات بـ 11.8 تريليون دولار حتى 2045.

وأضاف باركيندو، أن الاستثمارات يجب أن تتركز على النفط في قطاعات المنبع والمصب والنقل لضمان أمن الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد.

مادة اعلانية

وتوقع باركيندو أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 28% حتى عام 2045.