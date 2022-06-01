نفط وغاز
استمرار تدفق الغاز إلى الدنمارك من روسيا رغم إعلان موسكو قطع الإمدادات
روسيا توقف تسليم الغاز لشركتين أوروبيتين
أظهرت بيانات من الدنمارك، اليوم الأربعاء، استمرار تدفق الغاز من روسيا إلى الدنمارك رغم إعلان موسكو قطع الإمدادات.
وقالت وكالة الطاقة الدنماركية، إنه لا يوجد خط أنابيب غاز مباشرة من روسيا إلى الدنمارك، لكن لدى المشترين الدنماركيين خيار الشراء من مصادر أخرى من غازبروم.
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وفي سياق متصل، أعلنت روسيا عن وقف تسليم الغاز لشركتين أوروبيتين من بينهما SHELL ENERGY EUROPE.
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