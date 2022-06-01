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استمرار تدفق الغاز إلى الدنمارك من روسيا رغم إعلان موسكو قطع الإمدادات

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غاز روسيا اقتصاد أوروبا مناسبة
صورة تعبيرية عن قطع غاز روسيا عن أوروبا
نفط وغاز

استمرار تدفق الغاز إلى الدنمارك من روسيا رغم إعلان موسكو قطع الإمدادات

روسيا توقف تسليم الغاز لشركتين أوروبيتين

كوبنهاغن - رويترز 

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أظهرت بيانات من الدنمارك، اليوم الأربعاء، استمرار تدفق الغاز من روسيا إلى الدنمارك رغم إعلان موسكو قطع الإمدادات.

وقالت وكالة الطاقة الدنماركية، إنه لا يوجد خط أنابيب غاز مباشرة من روسيا إلى الدنمارك، لكن لدى المشترين الدنماركيين خيار الشراء من مصادر أخرى من غازبروم.

وفي سياق متصل، أعلنت روسيا عن وقف تسليم الغاز لشركتين أوروبيتين من بينهما SHELL ENERGY EUROPE.

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