العقود الأميركية للغاز الطبيعي تهبط 7% بفعل توقعات بانخفاض الطلب

هبطت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي 7% إلى أدنى مستوى في أسبوع أمس الثلاثاء بفعل توقعات بانخفاض في الطلب للأسبوعين القادمين.

وتراجعت عقود الغاز تسليم يوليو/ تموز 58.2 سنت، أو 6.7%، لتسجل عند التسوية 8.142 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 20 مايو/ أيار، وفقا لـ"رويترز".

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وعلى الرغم من خسارته الثلاثاء، فإن العقد صعد حوالي 12% في مايو/ أيار، ليسجل مكاسب لثالث شهر على التوالي للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول 2021.

والعقود الآجلة الأميركية للغاز مرتفعة نحو 119% منذ بداية العام، إذ تُبقي أسعار أعلى بكثير في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا منذ أن أذكى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط مخاوف من احتمال أن تقطع موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا.

ويجري تداول الغاز حول 27 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 24 دولارا في آسيا.