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بتكلفة 4 مليارات دولار.. مشروع لتحويل النفايات إلى هيدروجين في مصر

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وقود الهيدروجين
وقود الهيدروجين
الطاقة المتجددة

بتكلفة 4 مليارات دولار.. مشروع لتحويل النفايات إلى هيدروجين في مصر

المشروع يستهدف طاقة إنتاج بواقع 300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً

شرم الشيخ (مصر) - رويترز

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أفاد بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنها وقعت مذكرة تفاهم مع "إتش2-إنداستريز" لبناء منشأة لتحويل النفايات إلى هيدروجين بموقع في شرق بورسعيد بتكلفة تقدر بأربعة مليارات دولار.

وأضاف البيان أن المشروع يستهدف طاقة إنتاج بواقع 300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.

وقعت مصر، التي ستستضيف قمة المناخ كوب27 في نوفمبر، مؤخرا سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

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