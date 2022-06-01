بتكلفة 4 مليارات دولار.. مشروع لتحويل النفايات إلى هيدروجين في مصر

أفاد بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنها وقعت مذكرة تفاهم مع "إتش2-إنداستريز" لبناء منشأة لتحويل النفايات إلى هيدروجين بموقع في شرق بورسعيد بتكلفة تقدر بأربعة مليارات دولار.

وأضاف البيان أن المشروع يستهدف طاقة إنتاج بواقع 300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.

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وقعت مصر، التي ستستضيف قمة المناخ كوب27 في نوفمبر، مؤخرا سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا.