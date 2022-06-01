"رويترز": لا تغييرات متوقعة لخطط "أوبك بلس" لزيادة الإنتاج عند اجتماعها غداً

قال مسؤولون في "أوبك بلس"، إن التحالف سيلتزم على الأرجح بخططه الحالية لإنتاج النفط عند اجتماعه غدا الخميس، بحسب ما ذكرت مصادر "رويترز"، ما يعني أن "أوبك بلس" ستزيد الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يوميا.

يأتي ذلك على الرغم من الحزمة السادسة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على موسكو، والتي تتضمن حظر ثلثي إمدادات روسيا من النفط بشكل فوري.

مادة اعلانية

وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالات للأنباء، فإن الإمدادات العالمية ومستويات الطلب في أسواق النفط ما زالت مستقرة، مؤكدين عدم وجود اضطرابات حادة حتى الآن متعلقة بالصادرات الروسية.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي، وبعدما أنهت الصين إغلاقا لمكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.

وصعد خام برنت بنحو 1% مقترباً من 123 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 1% إلى 116 دولاراً للبرميل.

وأنهى الخامان مايو على ارتفاع، مسجلين زيادة للشهر السادس على التوالي.