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أسعار النفط تتراجع مع جني المستثمرين الأرباح قبل اجتماع "أوبك بلس"

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع مع جني المستثمرين الأرباح قبل اجتماع "أوبك بلس"

خام برنت انخفض 2.4% إلى 113.53 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.

وانخفض خام برنت 2.76 دولار أو 2.4% إلى 113.53 دولار للبرميل، فيما سجل الخام زيادة بنسبة 0.6% أمس الأربعاء.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9% إلى 112.37 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام 0.5% أمس، وفقا لـ"رويترز".

وسجل الخامان ارتفاعات على مدى أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الأوروبية والأميركية على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

كما دعم تخفيف الصين التدريجي لقيود مكافحة "كوفيد-19" الأسعار.

مصدران: اجتماع فني لأوبك+ لم يبحث تعليق مشاركة روسيا في اتفاق الإمدادات طاقة أوبك بلس مصدران: اجتماع فني لأوبك+ لم يبحث تعليق مشاركة روسيا في اتفاق الإمدادات

وذكرت 5 مصادر في "أوبك بلس" أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يلتزم التكتل بزيادة شهرية بسيطة في إنتاج النفط على الرغم من قلة المعروض في الأسواق العالمية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء إن بعض أعضاء "أوبك" يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق وهو ما يتيح لبقية المنتجين ضخ المزيد من النفط بموجب طلبات من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

لكن مصدرين في "أوبك بلس" قالا لـ"رويترز"، إن اجتماعا فنيا لم يناقش أمس الأربعاء فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق.

وقال 6 مندوبين آخرين في "أوبك بلس" إن التكتل لم يناقش الفكرة.

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