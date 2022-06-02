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الاتحاد الأوروبي يحظر عقود التأمين الجديدة على سفن تنقل النفط الروسي

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نفط روسيا
نفط روسيا (صورة تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يحظر عقود التأمين الجديدة على سفن تنقل النفط الروسي

إنهاء العقود الحالية تدريجياً على مدى ستة أشهر

بروكسل - رويترز

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قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن الحزمة السادسة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تمت الموافقة عليها اليوم الخميس، تشمل حظرا فوريا على عقود التأمين الجديدة على السفن التي تحمل النفط الروسي وإنهاء العقود الحالية تدريجياً على مدى ستة أشهر.

وصرح المسؤول بأنه "إنهاء تدريجي لتأمين السفن على مدى ستة أشهر. ويتم احتساب الستة أشهر من تاريخ دخول حزمة العقوبات حيز التنفيذ.. هذا يخص العقود القائمة فقط، في حين يتم حظر العقود الجديدة على الفور".

وستدخل حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على الأرجح غدا الجمعة.

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