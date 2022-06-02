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بايدن يعلن اليوم عن خطوات لخفض أسعار البنزين بعدما بلغت السقف

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جو بايدن اقتصاد مناسبة (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
تضخم

بايدن يعلن اليوم عن خطوات لخفض أسعار البنزين بعدما بلغت السقف

الرئيس الأميركي قال إنه لا توجد حلول سريعة لخفض الأسعار

دبي - العربية.نت

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من المتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس، عن خطة تهدف إلى خفض أسعار البنزين في بعض الولايات التي تعاني من ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال كلمة لبايدن يوم أمس أكد فيها أنه لا توجد حلول سريعة لخفض الأسعار لتعود إلى مستويات 3 دولارات للغالون.

وتعاني الأسر الأميركية من ارتفاع التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، حيث وصلت أسعار البنزين في الولايات الغربية إلى أكثر من 6 دولارات للغالون وهي مستويات قياسية.

وكانت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، قالت إن الرئيس بايدن لا يستبعد استخدام قيود التصدير لتخفيف زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية.

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