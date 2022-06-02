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طاقة إنتاج النفط في إيران تقترب من 4 ملايين برميل يومياً

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صورة تعبيرية للنفط الإيراني
صورة تعبيرية للنفط الإيراني
نفط وغاز

طاقة إنتاج النفط في إيران تقترب من 4 ملايين برميل يومياً

الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي عند مليار متر مكعب يومياً

دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، نقلا عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن طاقة إنتاج النفط الإيرانية تقترب من أربعة ملايين برميل يومياً، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي مليار متر مكعب يومياً.

وتراجعت صادرات إيران من النفط للصين، إحدى أهم أسواق الخام الإيراني، بشدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إذ فضلت بكين الخام الروسي منخفض السعر تاركة 40 مليون برميل من الخام الإيراني مخزنة في ناقلات في البحر في آسيا تبحث عن مشترين.

وأظهرت بيانات ملاحية أن نحو 20 سفينة محملة بالنفط من إيران، كانت راسية قرب سنغافورة حتى منتصف مايو.

وقالت مصادر تجارية وملاحية، إن بعض الناقلات راسية هناك منذ فبراير، لكن عدد السفن التي تخزن الخام الإيراني زاد بسرعة منذ أبريل مع توجيه المزيد من الخام الروسي شرقاً.

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