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نوفاك: روسيا تزيد إنتاج النفط في يونيو وتواصل التعاون مع أوبك+

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ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أرشيفية)
نفط وغاز

نوفاك: روسيا تزيد إنتاج النفط في يونيو وتواصل التعاون مع أوبك+

قال إن قرار أوبك+ سيساعد في تغطية الطلب المتزايد على الخام بسبب عوامل موسمية

دبي - العربية.نت

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الخميس، إن إنتاج النفط الروسي يواصل الارتفاع في أوائل يونيو مقارنة بمستواه في مايو، مضيفا أن من المهم لموسكو مواصلة التعاون مع أوبك+.

وأشار نوفاك أيضا إلى أن قرار تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج في يوليو وأغسطس، بدلا من سبتمبر، سيساعد في تغطية الطلب المتزايد على الخام بسبب عوامل موسمية.

وأقر تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج 648 ألف برميل في يوليو ومثلها في أغسطس المقبل.

"أوبك+" يقر زيادة إنتاج النفط 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس طاقة أوبك بلس "أوبك+" يقر زيادة إنتاج النفط 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس

من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا قد يؤدي إلى نقص كبير في النفط والمنتجات النفطية في أوروبا، وفق ما نقلته "رويترز".

وفي حديثه للتلفزيون الحكومي، قال نوفاك أيضا إن روسيا ستجد سبلا لبيع نفطها إلى أسواق أخرى، واصفا قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "سياسي".

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