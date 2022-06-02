"أدنوك للإمداد" تستحوذ على 3 سفن جديدة لشحن الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، عن قرارها شراء ثلاث سفن جديدة للغاز الطبيعي المسال، وفقا لما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وستسهم السفن الجديدة المتطورة في تعزيز قدرات أدنوك للإمداد والخدمات في الاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.

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وتعد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة، التي تبلغ سعة كل منها 175 ألف متر مكعب، أكبر بكثير من سفن الغاز الطبيعي المسال الثماني التي تعمل ضمن أسطول الشركة حالياً، والتي تبلغ سعة كل منها 137 ألف متر مكعب.

ويأتي الاستحواذ على السفن الثلاث الجديدة والتي من المقرر أن يتم تسليمها خلال عامي 2025 و2026، بعد إعلان أدنوك للإمداد والخدمات في أبريل من هذا العام عن استحواذها على سفينتين للغاز الطبيعي المسال ليصل إجمالي عدد سفن الشركة الجديدة المخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى خمس سفن.

وسيتم بناء جميع سفن الغاز الطبيعي المسال الخمس الجديدة في حوض "جيانغ نان" لبناء السفن في الصين الذي تم تكليفه من قبل أدنوك للإمداد والخدمات عام 2020 ببناء خمس ناقلات غاز عملاقة لشركة "إيه دبليو للملاحة"، المشروع المشترك بين أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية.