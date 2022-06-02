روسيا و أوكرانيا
إيطاليا: بوتين يطبق متطلبات دفع مختلفة على المشترين الأوروبيين للغاز الروسي
روسيا قطعت الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا حتى الآن
قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يطبق متطلبات دفع مختلفة على المشترين الأوروبيين للغاز الروسي، مشيرا إلى أن هذا يزيد من الارتباك حول كيفية استمرار الشركات في تلقي إمدادات الطاقة دون انتهاك العقوبات.
وأضاف دراغي أن روسيا طلبت من بعض المشترين استكمال مدفوعات الغاز بالروبل في خطوة من شأنها أن تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي، فيما سُمح لآخرين بما في ذلك إيطاليا بتسوية الدفعات باليورو.
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وقد قطعت روسيا الغاز حتى الآن عن بولندا وبلغاريا وفنلندا، وعن شركة GasTerra الهولندية بسبب عدم التسديد بالروبل، فيما سيتم قطع إمدادات الغاز عن Shell في بريطانيا وOrsted الدنماركية اليوم.
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