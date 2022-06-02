"مبادلة للبترول" تكشف عن وصول إنتاجها إلى نصف مليون برميل من النفط يومياً 

أعلنت شركة مبادلة للبترول، المملوكة بالكامل لـ"مبادلة للاستثمار"، وصول حجم إنتاجها إلى نصف مليون برميل من النفط المكافئ يومياً للمرة الأولى في تاريخها منذ تأسيسها قبل 10 سنوات، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت الشركة حسبما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن هذا الإنجاز من شأنه أن يعزز مكانتها كلاعب استراتيجي في قطاع الطاقة العالمي.

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وقالت إنها نجحت في بلوغ هذه المرحلة المهمة بعد عدد من الإنجازات الرئيسة التي تم تسجيلها في غضون الـ12 شهراً الماضية، بما في ذلك الاستحواذ على حصة بلغت نسبتها 22% من حقل "تمار للغاز".

وأضافت أنه فضلا عن ذلك، فقد حقق حقل "بيجاجا للغاز"، في مايو الماضي إنتاجاً بلغ 500 مليون قدم مكعبة قياسية، بالإضافة إلى 16 ألف برميل من المكثفات يومياً.

ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة تحقيق تدفق تجاري ناجح للغاز في حقل "بيجاجا"، في شهر مارس من العام نفسه.

وأشارت الشركة إلى أنه إضافة إلى إسهام هذين المشروعين بشكل كبير في زيادة إجمالي الإنتاج، فقد لعبا أيضاً دوراً فاعلاً في تعزيز استراتيجيتها، التي تركز على الغاز الطبيعي، تماشياً مع أهدافها في مجال تحول الطاقة، الأمر الذي أدى إلى وصول نسبة إنتاج الغاز إلى 70% من محفظة أصولها الإجمالية.