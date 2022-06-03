.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار النفط تستقر بعد قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج

  • الخط
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

أسعار النفط تستقر بعد قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج

تشبثت بالمكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، وتشبثت بالمكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب شكوك في أن منتجي النفط في تحالف أوبك+ يمكنهم زيادة إنتاج الخام بما يكفي لتعويض نقص إمدادات النفط الروسية.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 116.88 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 117.68 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

وقرر تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق.

الاتحاد الأوروبي يحظر عقود التأمين الجديدة على سفن تنقل النفط الروسي طاقة روسيا و أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يحظر عقود التأمين الجديدة على سفن تنقل النفط الروسي

وكشفت بيانات حكومية أمس الخميس، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 27 مايو، كما انخفضت مخزونات الوقود مخالفة توقعات بزيادتها.

وبحسب "رويترز"، فإن إنتاج روسيا من النفط حاليا يقل بنحو مليون برميل يوميا عن حصتها المحددة في ضمن اتفاق أوبك+.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت الثلاثاء، نقلا عن مندوبين في أوبك، أن أعضاء بالمنظمة يبحثون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق مع إضرار العقوبات الغربية بقدرتها على زيادة الإنتاج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترافق مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة عند معبر باب الهوى كاميرا العربية ترافق مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة عند معبر باب الهوى
اكتشف المزيد