أسعار النفط تستقر بعد قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، وتشبثت بالمكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب شكوك في أن منتجي النفط في تحالف أوبك+ يمكنهم زيادة إنتاج الخام بما يكفي لتعويض نقص إمدادات النفط الروسية.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 116.88 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 117.68 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

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وقرر تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق.

وكشفت بيانات حكومية أمس الخميس، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 27 مايو، كما انخفضت مخزونات الوقود مخالفة توقعات بزيادتها.

وبحسب "رويترز"، فإن إنتاج روسيا من النفط حاليا يقل بنحو مليون برميل يوميا عن حصتها المحددة في ضمن اتفاق أوبك+.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت الثلاثاء، نقلا عن مندوبين في أوبك، أن أعضاء بالمنظمة يبحثون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق مع إضرار العقوبات الغربية بقدرتها على زيادة الإنتاج.