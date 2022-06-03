بتكلفة مليار دولار.. شركات كورية تبني محطة للهيدروجين الأخضر في الإمارات
يمكنها إنتاج 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً
قالت شركة بترولين كيمي في الإمارات، اليوم الجمعة، إن ثلاث شركات من كوريا الجنوبية، وقعت اتفاقا لبناء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الإمارات بتكلفة مليار دولار.
وأضافت الشركة أنها ستبني مع شركات كوريا إلكتريك باور، وسامسونغ سي آند تي، وكوريا ويسترن باور المحطة التي يمكنها إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا.
ويعتبر الهيدروجين الأخضر - الذي يتم الحصول عليه من خلال تمرير كهرباء منتجة من مصادر متجددة عبر المياه لفصل الهيدروجين عن الأكسجين - في رأي البعض وقودا أساسيا لمستخدمي الطاقة الذين يتطلعون لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
ومن المقرر أن يتم بناء المحطة على مرحلتين في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) قرب العاصمة أبوظبي على أن تنتج المرحلة الأولى 35 ألف طن قبل أن ترفع المرحلة الثانية الإنتاج لكامل الطاقة.
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