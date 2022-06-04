"نفط الكويت": إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي ولا تأثير للزلزال

أكدت شركة نفط الكويت، عدم تأثر منشآتها الخاصة بتشغيل مرافق إنتاج النفط والغاز نتيجة الزلزال الذي حدث فجر اليوم السبت، مشيرة إلى أن إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي حاليا.

وقالت الشركة في بيان إن جميع المنشآت النفطية مزودة بأجهزة استشعار تعمل ذاتيا عند تعرضها لأي هزة أرضية كإجراء وقائي وحسب أنظمة السلامة المعتمدة في الشركة وهذا أدى إلى توقفها عن العمل فترة بسيطة كإجراء احترازي، وعادت جميعها للعمل بصورة طبيعية بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

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وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزالزل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية سجلت فجر اليوم زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي.