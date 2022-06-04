.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"نفط الكويت": إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي ولا تأثير للزلزال

  • الخط
شركة نفط الكويت
شركة نفط الكويت
اقتصاد الكويت

"نفط الكويت": إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي ولا تأثير للزلزال

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب غربي الأحمدي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت شركة نفط الكويت، عدم تأثر منشآتها الخاصة بتشغيل مرافق إنتاج النفط والغاز نتيجة الزلزال الذي حدث فجر اليوم السبت، مشيرة إلى أن إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي حاليا.

وقالت الشركة في بيان إن جميع المنشآت النفطية مزودة بأجهزة استشعار تعمل ذاتيا عند تعرضها لأي هزة أرضية كإجراء وقائي وحسب أنظمة السلامة المعتمدة في الشركة وهذا أدى إلى توقفها عن العمل فترة بسيطة كإجراء احترازي، وعادت جميعها للعمل بصورة طبيعية بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزالزل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية سجلت فجر اليوم زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تستغل تركيا انشغال العالم بأزمة أوكرانيا وتجتاح شمال سوريا؟ هل تستغل تركيا انشغال العالم بأزمة أوكرانيا وتجتاح شمال سوريا؟
اكتشف المزيد