مؤسسة النفط الليبية تعلن إعادة تشغيل حقل الشرارة بعد توقف لشهرين

قالت مؤسسة النفط الليبية إن حقل الشرارة النفطي سيعود للعمل بعد توقف تشغيله لشهرين.

وتسبب الحصار الذي ضربته جماعات في جنوب وشرق ليبيا بسبب مطالب سياسية، في إعلان المؤسسة الليبية للنفط حالة القوة القاهرة على الإنتاج من عدة حقول ومرافئ رئيسية.

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وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في أبريل الماضي، إن البلاد تخسر أكثر من 550 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

وتبلغ طاقة الإنتاج في حقل الشرارة حوالي 300000 برميل يومياً.