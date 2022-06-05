موسكو تتوقع قفزة كبيرة في أرباحها من صادرات الطاقة في 2022

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العقوبات الغربية لن يكون لها تأثير على صادرات بلاده من النفط وتوقع تحقيق قفزة كبيرة في الأرباح من صادرات الطاقة هذا العام.

وقالت وزارة الخارجية إن لافروف أبلغ محطة تلفزيونية تابعة لصرب البوسنة بأنه "بالنظر إلى مستوى الأسعار الذي تم تحديده نتيجة لسياسات الغرب، لم نتكبد أي خسائر في الميزانية... بل على العكس من ذلك، سنشهد هذا العام زيادة كبيرة في أرباح تصدير مواردنا من الطاقة"، بحسب وكالة "رويترز".

مادة اعلانية

كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا يوم الاثنين من حيث المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90%، بحلول نهاية هذا العام لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال لافروف "النفط بشكل عام لا يخضع للسياسة، هناك طلب عليه... لدينا أسواق مبيعات بديلة، وتزيد مبيعاتنا بالفعل".