"مصدر" الإماراتية تطور 4 آلاف ميغاوات من مشاريع الطاقة المتجددة في أذربيجان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن توقيع اتفاقيات مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة بقدرات إنتاجية إجمالية مؤكدة تبلغ 4 آلاف ميغاوات بحق امتياز حصري، مع الحصول على حق تطوير 6 آلاف ميغاوات إضافية كمرحلة ثانية.

وذكرت مصدر في بيان، اليوم الأحد، أن إجمالي القدرة الإنتاجية من هذه المشاريع ستصل إلى (10 آلاف ميغاوات) والتي تعد الأكبر في تاريخ أذربيجان.

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وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشاريع لطاقة الرياح البرية بقدرة 1000 ميغاوات، وأخرى في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميغاوات، بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير مشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر بقدرة 2000 ميغاوات.

وتتضمن اتفاقية تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية دراسة إجراءات تعزيز الشبكة وعمليات تصدير الكهرباء، في حين تتضمن الاتفاقية الثانية إجراءات توليد طاقة الرياح لأغراض الإنتاج والتصدير وإزالة الكربون وإنتاج الهيدروجين وتصديره.

من جهة أخرى، وقعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار) بهدف تطوير مشروع مشترك للطاقة المتجددة.