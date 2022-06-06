أسعار النفط تبدأ الأسبوع على ارتفاع.. "برنت عند 121.78 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، في سوق النفط للعقود الآجلة، بنحو دولارين، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 121.78 دولار للبرميل، فيما وصلت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى 120.99 دولار للبرميل.

وكان النفط، سجل نهاية الأسبوع الماضي، سادس مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليستقر فوق 118 دولارًا محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، فيما أنهى خام برنت تعاملات الجمعة عند مستوى 121.35 دولارا، بمكاسب 3.74 دولار، أو 3.18%.

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ويوم الخميس، وافق تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج خلال شهري يوليو وأغسطس.

وفي الوقت نفسه، تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التقديرات، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي الذي سيعزز الطلب على الخام والمنتجات المكررة، حسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية نت".