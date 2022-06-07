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أسعار النفط ترتفع مع انتعاش متوقع للطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم

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آبار نفط
آبار نفط
أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع مع انتعاش متوقع للطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم

وسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة ستخفف شح المعروض

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة "كوفيد-19"، ووسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي أوبك+ ستخفف من شح المعروض.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا أو 0.6% إلى 120.27 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 0.7% إلى 119.33 دولار للبرميل.

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار يوم الاثنين، وفقا لـ"رويترز".

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وعادت الحياة في بكين وشنغهاي، المركز التجاري، إلى طبيعتها في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق الصارم لوقف بؤر تفش لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وتم رفع الحظر على المرور وفتحت المطاعم أبوابها لتقديم خدمة تناول الطعام أمس الاثنين في معظم أنحاء بكين.

وقالت المحللة في (سي.إم.سي. ماركتس)، تينا تينغ: "يمكننا أن نشهد زيادة في الطلب على الوقود مع عودة السيارات إلى الطرق في المدن الكبرى، وعودة الموانئ تدريجيا إلى العمل الطبيعي في الصين".

من جهة أخرى، أظهر استطلاع أولي لـ"رويترز" يوم الاثنين، أن مخزونات الخام الأميركي تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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