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العقود الأميركية للغاز تغلق عند أعلى مستوى في 13 عاماً

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طاقة أميركا غاز نفط
العقود الآجلة الأميركية للغاز تعد مرتفعة حوالي 142% منذ بداية العام
نفط وغاز

العقود الأميركية للغاز تغلق عند أعلى مستوى في 13 عاماً

قفزت أكثر من 9% بفعل توقعات بزيادة أكبر من المتوقع في الطلب وانخفاض في الإنتاج

دبي - العربية.نت

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قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 9% إلى أعلى مستوى في 13 عاما أمس الاثنين بفعل توقعات بزيادة أكبر من المتوقع في الطلب وانخفاض في الإنتاج وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال وطلب قياسي على الكهرباء في تكساس.

ومن المنتظر أن يتجاوز الطلب على الكهرباء في تكساس هذا الأسبوع أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأنهت عقود الغاز تسليم يوليو، جلسة التداول عند 9.322 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس آب 2008، وفقا لـ"رويترز".

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وتعد العقود الآجلة الأميركية للغاز مرتفعة حوالي 142% منذ بداية العام، إذ تُبقي أسعار أعلى بكثير في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا منذ أن أذكى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير مخاوف من احتمال أن تقطع موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا.

ويجري تداول الغاز حول 26 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 24 دولارا في آسيا.

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