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رويترز: توقف إنتاج حقل الشرارة الليبي بعد استئناف قصير الأمد

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حقل الشرارة الليبي النفطي
حقل الشرارة الليبي
اقتصاد ليبيا

رويترز: توقف إنتاج حقل الشرارة الليبي بعد استئناف قصير الأمد

كانت تمت إعادة تشغيل الحقل بعد توقف دام لنحو شهرين

دبي - العربية.نت

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قال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي لوكالة "رويترز"، إن الإنتاج في الحقل الليبي توقف مرة أخرى في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بعد استئنافه لفترة وجيزة.

وكانت قناة 218 الليبية أفادت يوم الأحد، نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته في مؤسسة النفط الليبية، بإعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتي بعد توقف دام لنحو شهرين.

وأكد الأمر لوكالة "رويترز" مهندسان يعملان في حقل الشرارة، قائلين إن إنتاج النفط استؤنف من الحقل.

وتسبب الحصار الذي ضربته جماعات في جنوب وشرق ليبيا بسبب مطالب سياسية، في إعلان المؤسسة الليبية للنفط حالة القوة القاهرة على الإنتاج من عدة حقول ومرافئ رئيسية.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في أبريل الماضي، إن البلاد تخسر أكثر من 550 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

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