.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"غولدمن ساكس": 135 دولارا متوسط سعر خام برنت خلال عام

  • الخط
أسعار النفط

"غولدمن ساكس": 135 دولارا متوسط سعر خام برنت خلال عام

توقع مواصلة ارتفاع أسعار النفط وسط انتعاش الطلب الصيني وانخفاض إنتاج روسيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتوالى توقعات البنوك الاستثمارية لأسعار النفط، فبعد توقعات مماثلة من سيتي بنك وبنك باركليز أمس، توقع بنك غولدمن ساكس مواصلة ارتفاع أسعار النفط لحين إعادة بناء المخزونات التي تتعرض للضغط مع انتعاش الطلب الصيني وانخفاض الإنتاج من روسيا.

وأوضح البنك أن خام برنت سيحتاج لأن يبلغ في المتوسط ​​135 دولارًا للبرميل خلال فترة الـ12 شهرا المقبلة من يوليو حتى تعود المخزونات العالمية إلى وضعها الطبيعي بحلول أواخر عام 2023.

وهذه التوقعات تزيد 10 دولارات عن التوقعات السابقة للبنك.

وأضاف "غولدمن ساكس"، أن المخزونات العالمية أقل بـ75 مليون برميل عما كان متوقعا في السابق، فيما يقدر العجز العالمي بنحو 400 ألف برميل يوميا في المتوسط ​​في الربع الثالث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم نجاته من حجب الثقة.. هل يتكرر سيناريو إقالة ماي وتاتشر مع جونسون؟ رغم نجاته من حجب الثقة.. هل يتكرر سيناريو إقالة ماي وتاتشر مع جونسون؟
اكتشف المزيد