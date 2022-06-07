"غولدمن ساكس": 135 دولارا متوسط سعر خام برنت خلال عام

تتوالى توقعات البنوك الاستثمارية لأسعار النفط، فبعد توقعات مماثلة من سيتي بنك وبنك باركليز أمس، توقع بنك غولدمن ساكس مواصلة ارتفاع أسعار النفط لحين إعادة بناء المخزونات التي تتعرض للضغط مع انتعاش الطلب الصيني وانخفاض الإنتاج من روسيا.

وأوضح البنك أن خام برنت سيحتاج لأن يبلغ في المتوسط ​​135 دولارًا للبرميل خلال فترة الـ12 شهرا المقبلة من يوليو حتى تعود المخزونات العالمية إلى وضعها الطبيعي بحلول أواخر عام 2023.

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وهذه التوقعات تزيد 10 دولارات عن التوقعات السابقة للبنك.

وأضاف "غولدمن ساكس"، أن المخزونات العالمية أقل بـ75 مليون برميل عما كان متوقعا في السابق، فيما يقدر العجز العالمي بنحو 400 ألف برميل يوميا في المتوسط ​​في الربع الثالث.